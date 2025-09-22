CNU 2025 tem cartão com local de prova já disponível na FGV; veja passo a passo

Quando é a prova objetiva? 5 de outubro, em 228 cidades.

Quem pode consultar? Todos os 761.528 inscritos.

Como acessar o cartão de confirmação

Entre no site da FGV (banca do CNU 2025). Faça login na Área do Candidato com sua conta gov.br. Baixe o cartão de confirmação com: nº de inscrição, data, horário, endereço da prova e, se for o caso, indicação de atendimento especializado e/ou uso de nome social. Leve impresso no dia (recomendação da banca) para facilitar a identificação.

Estrutura das provas

Nível superior (5/10, 13h–18h): 90 questões (30 gerais + 60 específicas).

Nível médio (5/10, 13h–16h30): 68 questões (20 gerais + 48 específicas).

Prova discursiva – 7/12

• Nível superior: 2 questões (13h–16h)

• Nível médio: 1 redação dissertativo-argumentativa (13h–15h)

Vagas e blocos temáticos (resumo)

Total: 3.652 vagas (32 órgãos federais) | salários iniciais até R$ 17.726,42 .

Blocos:

Seguridade Social (789) • 2) Cultura/Educação (130) • 3) Ciências/Dados/TI (212) • 4) Engenharias/Arquitetura (306) • 5) Administração (1.171) • 6) Desenvolvimento Socioeconômico (286) • 7) Justiça/Defesa (250) • 8) Intermediário – Saúde (168) • 9) Intermediário – Regulação (340).

Datas importantes

Objetivas: 5/10

Discursivas: 7/12

Banca: FGV • Inscrições: 2/7 a 20/7 • Taxa: R$ 70,00.

Resumo do CNU 2025

Banca: FGV

Vagas: 3.652

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 17.726,42

Inscrições: 2/7 até 20/7

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

Edital

Fonte: Fundação Getulio Vargas (FGV) – Área do Candidato do CNU 2025 / Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (CNU).

Texto redigido e adaptado.