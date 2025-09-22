CNU 2025 tem cartão com local de prova já disponível na FGV; veja passo a passo

Quando é a prova objetiva? 5 de outubro, em 228 cidades.
Quem pode consultar? Todos os 761.528 inscritos.
Como acessar o cartão de confirmação
-
Entre no site da FGV (banca do CNU 2025).
-
Faça login na Área do Candidato com sua conta gov.br.
-
Baixe o cartão de confirmação com: nº de inscrição, data, horário, endereço da prova e, se for o caso, indicação de atendimento especializado e/ou uso de nome social.
-
Leve impresso no dia (recomendação da banca) para facilitar a identificação.
Estrutura das provas
Nível superior (5/10, 13h–18h): 90 questões (30 gerais + 60 específicas).
Nível médio (5/10, 13h–16h30): 68 questões (20 gerais + 48 específicas).
Prova discursiva – 7/12
• Nível superior: 2 questões (13h–16h)
• Nível médio: 1 redação dissertativo-argumentativa (13h–15h)
Vagas e blocos temáticos (resumo)
-
Total: 3.652 vagas (32 órgãos federais) | salários iniciais até R$ 17.726,42.
-
Blocos:
-
Seguridade Social (789) • 2) Cultura/Educação (130) • 3) Ciências/Dados/TI (212) • 4) Engenharias/Arquitetura (306) • 5) Administração (1.171) • 6) Desenvolvimento Socioeconômico (286) • 7) Justiça/Defesa (250) • 8) Intermediário – Saúde (168) • 9) Intermediário – Regulação (340).
Datas importantes
-
Objetivas: 5/10
-
Discursivas: 7/12
Banca: FGV • Inscrições: 2/7 a 20/7 • Taxa: R$ 70,00.
Resumo do CNU 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital
Fonte: Fundação Getulio Vargas (FGV) – Área do Candidato do CNU 2025 / Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (CNU).
Texto redigido e adaptado.