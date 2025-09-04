CNU autoriza 491 convocações do banco de espera para ANS e Ministério da Saúde

Portarias publicadas no DOU desta quinta (4/9) liberam vagas temporárias: 191 para a ANS e 300 para o Ministério da Saúde; contratos no MS poderão durar até 4 anos

Foram autorizadas 491 vagas do banco de candidatos aprovados em lista de espera do Concurso Nacional Unificado (CNU 2024) para contratação temporária. As portarias, assinadas pelos ministros Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Alexandre Padilha (Saúde), foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (4/9) e contemplam a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Ministério da Saúde.

Distribuição das vagas

ANS

  • Atividades técnicas de complexidade intelectual: 191 vagas

Ministério da Saúde (total: 300 vagas)

  • Técnico Administrativo: 28

  • Analista de Dados e Controle de Qualidade: 12

  • Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos e Financeiros: 218

  • Analista Técnico em Edificações: 8

  • Analista Técnico em Equipamentos: 18

  • Gestor: 16

Como será o chamamento

O banco de espera reúne aprovados fora das vagas imediatas, de acordo com as preferências ranqueadas na inscrição e o respeito às reservas de vagas (cotas).
O chamamento para temporários não se confunde com as convocações para cargos efetivos do CNU.

No Ministério da Saúde, os contratos terão duração de até 4 anos, prorrogáveis mediante justificativa e necessidade do serviço. Esgotada a lista de candidatos e persistindo vagas, ANS e Ministério da Saúde ficam autorizados a realizar processo seletivo simplificado.

Resumo do CNU 2025

  • Banca: FGV
  • Vagas: 3.652
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários iniciais: até R$ 17.726,42
  • Inscrições: 2/7 até 20/7
  • Taxa de inscrição: R$ 70,00
  • Provas:
    • Prova objetiva: 5/10
    • Prova discursiva: 7/12
  • Edital

Fonte: Direção Concursos
