CNU: locais de prova serão liberados nesta 2ª (22/9); como acessar

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cnu:-locais-de-prova-serao-liberados-nesta-2a-(22/9);-como-acessar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) libera, nesta segunda-feira (22/9) a partir das 18h, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025). Este documento fundamental traz todas as informações que os candidatos precisam para chegar ao local correto no dia da prova objetiva, que será realizada em 5 de outubro.

Leia também

O acesso ao cartão deve ser feito exclusivamente no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, pelo endereço eletrônico inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br.

Leia a reportagem completa no Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost