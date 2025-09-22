CNU: locais de prova serão liberados nesta 2ª (22/9); como acessar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) libera, nesta segunda-feira (22/9) a partir das 18h, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025). Este documento fundamental traz todas as informações que os candidatos precisam para chegar ao local correto no dia da prova objetiva, que será realizada em 5 de outubro.

O acesso ao cartão deve ser feito exclusivamente no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, pelo endereço eletrônico inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br.

Leia a reportagem completa no Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.