25/09/2025
COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais

Escrito por Agência Brasil
A cidade de São Paulo recebe, desde a última quarta-feira (24), a terceira edição da COB Expo, considerada a maior feira de esportes olímpicos da América Latina. A conferência, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), é realizada até o próximo domingo (28) e tem expectativa de receber mais de 72 mil pessoas no Pro Magno Centro de Eventos, no bairro Casa Verde, zona leste da capital paulista.

A exposição reúne estandes das confederações, simuladores e arenas para experimentação de modalidades, como surfe, tênis de mesa e lacrosse (uma das novidades da Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028). A programação tem cursos, clínicas e plenárias com personalidades do esporte brasileiro e mundial. Na quarta, destaque ao ex-velocista norte-americano Carl Lewis, dono de nove medalhas de ouro e uma de prata em quatro edições dos Jogos e eleito o Atleta do Século XX pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Na ocasião, Lewis recebeu uma homenagem de Maurren Maggi, primeira campeã olímpica brasileira em esportes individuais (graças ao ouro no salto em distância nos Jogos de Pequim, na China, em 2008). Ela entregou ao ex-atleta uma bola com assinatura de outros medalhistas do país, como o ex-ginasta Arthur Zanetti, o ex-judoca Rafael Silva e a ex-ponteira de vôlei Erika Coimbra.

“Ele [Lewis] é uma inspiração para todos os atletas, não só do atletismo, mas do esporte em geral. A carreira dele mostra que dedicação e excelência podem transformar gerações”, disse Maureen.

Nesta quinta-feira (25) foi a vez do cubano Mijaín López, pentacampeão olímpico da luta greco-romana, participar de uma interação com Baby. Os dois conversaram com jovens do Centro Olímpico e do Rede Olímpica, programas de formação e alto rendimento da capital paulista.

“É muito especial estar de volta ao Brasil, onde conquistei meu terceiro campeonato olímpico, na Rio 2016. E ainda estar dividindo esse momento com tantos jovens, orientá-los e conhecê-los”, destacou López, em depoimento ao site do COB.

“É muito importante ter essa troca com os jovens atletas, conversar sobre o desempenho de um multicampeão olímpico e transmitir um pouco dos valores olímpicos para essa garotada que está só começando”, completou Baby, também à página do Comitê.

Outras atrações desta quinta foram as presenças dos campeões do mundo Caio Bonfim, da marcha atlética, e Yago Dora, do surfe. Na quarta à noite, Caio foi aplaudido de pé durante a cerimônia de abertura do evento, assim como Rebeca Lima, medalhista de ouro no Mundial de Boxe de Liverpool, no Reino Unido.

“O futuro do esporte brasileiro passa pela COB Expo, pelas parcerias duradouras e pelos valores compartilhados por tantos e tantas que fazem o Movimento Olímpico do Brasil acontecer. A COB Expo é um pilar fundamental para a construção de uma Nação Esportiva, em que queremos levar o esporte para além da medalha”, resumiu o presidente do COB, Marco La Porta, em discurso na cerimônia.

