Cobrança de dívida termina em quatro mortes; veja o caso

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou, na madrugada desta sexta-feira (19/9), os corpos de quatro homens que estavam desaparecidos havia mais de 40 dias. Três eram os amigos Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso, de São José do Rio Preto (SP). O quarto é Alencar Gonçalves de Souza, morador do Paraná que teria contratado o trio para cobrar uma dívida de R$ 255 mil relacionada à venda de uma propriedade. Eles haviam sido vistos pela última vez em 5 de agosto.

Como foram encontrados

As equipes chegaram a uma área de mata em Icaraíma (PR) e notaram plantas colocadas apenas para disfarçar o local.

Ao escavar, os policiais encontraram quatro corpos enterrados .

As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico-Legal para identificação formal e perícias.

Linha do tempo do caso

5/8 — Trio de SP e o contratante (Alencar) desaparecem em Icaraíma.

12/9 — Polícia ambiental encontra o carro do trio enterrado em um bunker , a cerca de 9 km da fazenda onde seria cobrada a dívida; veículo tinha marcas de tiros e vestígios de sangue . Um homem foi preso na região.

19/9 — PCPR localiza os quatro corpos.

Suspeitos foragidos

A Justiça decretou a prisão temporária de Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo (pai e filho), apontados como supostos devedores. Ambos estão foragidos. As investigações continuam.

O que diz a polícia

A PCPR afirma que trabalha para esclarecer a motivação exata, identificar todos os envolvidos e reconstituir a dinâmica dos homicídios. Novas diligências e perícias estão em andamento.

Canais de denúncia

Informações que ajudem a localizar os suspeitos podem ser repassadas de forma anônima aos números:

Disque-Denúncia 181 (gratuito) ou 190/197 (emergência/Polícia Civil).

Redigido por: ContilNet

Fonte: Polícia Civil do Paraná (PCPR)