Coca-Cola movimenta R$ 87,5 bilhões e gera 574 mil empregos no país

Presente há mais de 80 anos no Brasil e em mais de 1 milhão de pontos de venda, o Sistema Coca-Cola Brasil é mais do que uma empresa de bebidas: é um motor econômico que movimenta comunidades inteiras, gera empregos e fortalece cadeias produtivas que vão do campo ao comércio. De acordo com o novo Estudo de Impacto Socioeconômico, realizado pela consultoria independente Steward Redqueen, a companhia movimentou R$ 87,5 bilhões na economia brasileira em 2025, o equivalente a 0,7% do PIB nacional.

Mais do que números, esse resultado se traduz na vida de pessoas comuns. São 574 mil empregos em toda a cadeia produtiva, desde agricultores familiares até colaboradores nas fábricas e comerciantes de bairro que dependem da parceria com o Sistema Coca-Cola, que conta com 33 fábricas espalhadas em todo o território nacional. Só em salários, foram pagos R$ 25,9 bilhões, dos quais R$ 5 bilhões provenientes do sistema.

Agricultura, comércio e indústria

Um dos destaques do levantamento é a agricultura: a Coca-Cola Brasil consolidou-se como a maior compradora de frutas do país, apoiando cerca de 25 mil pequenos e médios agricultores. Esse elo fortalece não apenas a economia rural, mas também a segurança alimentar e o desenvolvimento de comunidades do interior.

Na indústria, o Sistema conta com 33 fábricas distribuídas em todas as regiões do Brasil, gerando empregos formais, movimentando transportadoras e estimulando fornecedores nacionais. No comércio, o impacto também é expressivo: mais de R$ 28,2 bilhões em valor agregado, especialmente para pequenos negócios, como bares, restaurantes e mercados de bairro.

“Não se trata apenas de produzir bebidas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Nosso modelo de negócios nos permite operar como um motor econômico robusto, promovendo emprego, renda e impacto direto na vida de milhares de famílias. Atuamos de maneira transversal, apoiando setores estratégicos como a agricultura familiar e o comércio em todas as regiões do Brasil” Gustavo Biscassi, diretor sênior de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola para o Brasil e Cone Sul.

Investimentos recordes

O estudo também reforça o ciclo de investimentos do Sistema no país, que reúne sete grupos fabricantes – Andina, Bandeirantes, Brasal, FEMSA, Solar Coca-Cola, Sorocaba e Uberlândia – e a Leão Alimentos e Bebidas. Em 2025, foram aplicados R$ 7 bilhões em modernização de fábricas, frota, centros de distribuição e novos projetos socioambientais, um salto de 75% em relação a 2024, quando foram investidos R$ 4 bilhões.

Essa expansão não mira apenas resultados financeiros: parte significativa dos recursos é destinada a áreas estratégicas, como gestão de resíduos, preservação da água, combate à fome, capacitação de jovens e apoio ao empreendedorismo.

“Somos um Sistema 100% integrado com o Brasil, movido por brasileiros em todas as etapas da cadeia de valor – do campo à indústria, da logística ao comércio. Nosso esforço gera redes produtivas robustas, valor compartilhado e impacto direto no fortalecimento das comunidades onde estamos presentes”, reforça Gustavo.

Profissional acompanha a linha de produção em uma das fábricas da Coca-Cola no Brasil

Histórias que dão rosto aos números

Para traduzir esses dados em experiências reais, a Coca-Cola Brasil lançou a campanha “Feita com todo o Brasil”, que conecta os números do estudo às histórias de pessoas comuns. O filme principal, embalado pela música “A Vida do Viajante”, acompanha a jornada de um caminhoneiro que cruza estradas e sotaques do país, representando a presença da marca de Norte a Sul.

A campanha também conta com três minidocumentários. Entre os protagonistas estão Dona Antônia, comerciante no Ceará que mantém há 28 anos uma parceria com a Solar Coca-Cola; Seu Ambrósio e o filho Moisés, agricultores de erva-mate no Rio Grande do Sul, apoiados pela Leão Alimentos e Bebidas; e Marcos Antônio, colaborador da Coca-Cola FEMSA em São Paulo, que começou como operador e hoje lidera canais digitais dentro da companhia.

“Esses personagens não apenas fazem parte da nossa cadeia — eles são o coração dela. Mais do que falar sobre a marca, queremos transformar em sentimentos as histórias reais de quem está por trás dos números”, afirmou Thais Moraes, diretora de Comunicação da Coca-Cola para o Brasil e Cone Sul.

Uma marca feita com os brasileiros

Mais do que uma campanha institucional, a mensagem é clara: o Sistema Coca-Cola Brasil não é apenas feito para os brasileiros, é feito com os brasileiros. Da agricultura à indústria, da logística ao comércio, a companhia reforça seu papel como parceira do desenvolvimento nacional, com impacto econômico, social e humano que atravessa gerações.

Coca-Cola Brasil

