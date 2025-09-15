Cocotech premia jogadores no Festival do Coco em Mâncio Lima

O tradicional Festival do Coco ganhou um novo espaço voltado à inovação: o Cocotech. Criado para aproximar tecnologia e cultura, o ambiente ofereceu experiências interativas como campeonatos de games, dinâmicas com QR Codes, além de interação com inteligência artificial, por meio do ChatGPT, e assistentes virtuais como a Alexa.

Mais que diversão, o Cocotech também abriu espaço para debates sobre uso responsável das ferramentas digitais e as novas profissões que surgem com a transformação tecnológica. A iniciativa foi organizada pelo Governo do Estado, por meio da SEICT, em parceria com a prefeitura e a juventude local, reforçando que tradição e modernidade podem caminhar lado a lado.Os campeonatos de e-sports foram um dos pontos altos do evento. No Free Fire, a equipe Unknown, de Rodrigues Alves, conquistou o primeiro lugar, seguida por GW CZS (Cruzeiro do Sul), GG 22 (Mâncio Lima) e AC Next (Mâncio Lima). Já no Clash Royale, o campeão foi Zian Reis, de Rodrigues Alves, com Rodrigo, de Mâncio Lima, em segundo lugar.

No FIFA 25, a disputa foi marcada pela hegemonia manciolimense: Jair ficou em primeiro, seguido de Wendel, Francisco Alcântara (Natuzera) e Salomão.

Com premiações que chegaram a R$ 1.000,00, o Cocotech consolidou-se como um espaço de diversão, aprendizado e futuro, mostrando como a tecnologia já faz parte da vida da comunidade.