Codiguin Free Fire (setembro/2025): códigos ativos para resgatar hoje

O que são os códigos de resgate?

São sequências de 12 a 16 caracteres (letras maiúsculas e números) liberadas periodicamente para trocar por recompensas como skins, caixas de loot, emotes e mais. A maioria tem prazo e/ou limite de uso — então corre que eles esgotam.

Lista de códigos (setembro/2025)

F6Y4T8R2E5W1Q9Z3

F1O5P9A3S7D2F6G8

F9M3N7B1V5C8X2Z4

F2E8R4T6Y1U9I3O5

F4N8M2B6V1C7X3Z5

F5L1K7J3H9G4F2E6

F8Z2X6C4V9B1N7M3

F3Q7W5E1R8T2Y6U4

F6I9O3P7A2S5D1F8

F4N1M5B3V7C9X2Z6

F1G8H3J5K2L9M4N6

F5Z3X9C1V7B2N8M4

F7U1Y5T3R9E2W6Q4

F7U3Y9T1R6E4W8Q2

F1O6P2A8S4D9F3G7

F9M4N2B8V6C1X7Z3

Atenção: códigos podem expirar ou atingir o limite de resgates rapidamente. Se algum não funcionar, tente outro da lista.

Como resgatar (passo a passo)

Acesse o site oficial de resgate do Free Fire (Reward FF). Faça login com sua conta (Facebook, Google, Apple, X, VK). Cole o código e confirme. Receba o item no Cofre do jogo (pode levar até 24h).

Dica: contas de convidado não resgatam códigos; vincule sua conta antes.

Boas práticas e alertas

Desconfie de promessas de “códigos infinitos” ou de diamantes grátis fora dos canais oficiais.

Confira lote/validade e evite compartilhar dados pessoais ou senhas.

Priorize sempre fontes confiáveis e comunicados da Garena.

📌 Fonte: Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet