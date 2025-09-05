Codiguin Free Fire (setembro/2025): códigos ativos para resgatar hoje

O que são os códigos de resgate?
São sequências de 12 a 16 caracteres (letras maiúsculas e números) liberadas periodicamente para trocar por recompensas como skins, caixas de loot, emotes e mais. A maioria tem prazo e/ou limite de uso — então corre que eles esgotam.
Lista de códigos (setembro/2025)
F6Y4T8R2E5W1Q9Z3
F1O5P9A3S7D2F6G8
F9M3N7B1V5C8X2Z4
F2E8R4T6Y1U9I3O5
F4N8M2B6V1C7X3Z5
F5L1K7J3H9G4F2E6
F8Z2X6C4V9B1N7M3
F3Q7W5E1R8T2Y6U4
F6I9O3P7A2S5D1F8
F4N1M5B3V7C9X2Z6
F1G8H3J5K2L9M4N6
F5Z3X9C1V7B2N8M4
F7U1Y5T3R9E2W6Q4
F7U3Y9T1R6E4W8Q2
F1O6P2A8S4D9F3G7
F9M4N2B8V6C1X7Z3
Atenção: códigos podem expirar ou atingir o limite de resgates rapidamente. Se algum não funcionar, tente outro da lista.
Como resgatar (passo a passo)
-
Acesse o site oficial de resgate do Free Fire (Reward FF).
-
Faça login com sua conta (Facebook, Google, Apple, X, VK).
-
Cole o código e confirme.
-
Receba o item no Cofre do jogo (pode levar até 24h).
Dica: contas de convidado não resgatam códigos; vincule sua conta antes.
Boas práticas e alertas
-
Desconfie de promessas de “códigos infinitos” ou de diamantes grátis fora dos canais oficiais.
-
Confira lote/validade e evite compartilhar dados pessoais ou senhas.
-
Priorize sempre fontes confiáveis e comunicados da Garena.
📌 Fonte: Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet