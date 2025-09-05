Codiguin Free Fire (setembro/2025): códigos ativos para resgatar hoje

Skins, caixas e outras recompensas grátis no battle royale da Garena; veja a lista e como resgatar sem erro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O que são os códigos de resgate?

São sequências de 12 a 16 caracteres (letras maiúsculas e números) liberadas periodicamente para trocar por recompensas como skins, caixas de loot, emotes e mais. A maioria tem prazo e/ou limite de uso — então corre que eles esgotam.

Free Fire: veja códigos ativos, como resgatar e mais em setembro de 2025 — Foto: Reprodução/Garena

Lista de códigos (setembro/2025)

F6Y4T8R2E5W1Q9Z3
F1O5P9A3S7D2F6G8
F9M3N7B1V5C8X2Z4
F2E8R4T6Y1U9I3O5
F4N8M2B6V1C7X3Z5
F5L1K7J3H9G4F2E6
F8Z2X6C4V9B1N7M3
F3Q7W5E1R8T2Y6U4
F6I9O3P7A2S5D1F8
F4N1M5B3V7C9X2Z6
F1G8H3J5K2L9M4N6
F5Z3X9C1V7B2N8M4
F7U1Y5T3R9E2W6Q4
F7U3Y9T1R6E4W8Q2
F1O6P2A8S4D9F3G7
F9M4N2B8V6C1X7Z3

Atenção: códigos podem expirar ou atingir o limite de resgates rapidamente. Se algum não funcionar, tente outro da lista.

Como resgatar (passo a passo)

  1. Acesse o site oficial de resgate do Free Fire (Reward FF).

  2. Faça login com sua conta (Facebook, Google, Apple, X, VK).

  3. Cole o código e confirme.

  4. Receba o item no Cofre do jogo (pode levar até 24h).

Dica: contas de convidado não resgatam códigos; vincule sua conta antes.

Boas práticas e alertas

  • Desconfie de promessas de “códigos infinitos” ou de diamantes grátis fora dos canais oficiais.

  • Confira lote/validade e evite compartilhar dados pessoais ou senhas.

  • Priorize sempre fontes confiáveis e comunicados da Garena.

📌 Fonte: Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.