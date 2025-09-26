26/09/2025
Coiotes são alvo de operação da PF que mira rota clandestina de imigração entre Peru e Acre

Com base no inquérito, a Justiça Federal no Acre expediu mandados de busca e apreensão em endereços de Foz do Iguaçu, no Paraná

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Milagros para aprofundar as investigações sobre a atuação de indivíduos suspeitos de promover a entrada irregular de estrangeiros no território nacional, especialmente na região de fronteira entre o Brasil e o Peru, no Acre.

A operação foi capitaneada pela Polícia Federal, contando com apoio de forças locais/Foto: Reprodução

A investigação teve início após o Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron) interceptar três cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular na cidade de Assis Brasil. Durante a abordagem, foram encontrados objetos que apontaram indícios de atuação sistemática de coiotes responsáveis por organizar rotas migratórias clandestinas. O esquema incluía possível falsificação de documentos e obtenção de vantagem econômica com a travessia.

Com base nas provas reunidas no inquérito policial, a Justiça Federal no Acre expediu mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Foz do Iguaçu, no Paraná. As diligências buscam reunir novos elementos que possam esclarecer os fatos investigados e identificar outros envolvidos na rede criminosa.

Segundo a Polícia Federal, a operação integra as ações de enfrentamento a crimes transfronteiriços e de proteção da soberania nacional, sobretudo em áreas sensíveis como a faixa de fronteira amazônica. As investigações continuam em andamento.

