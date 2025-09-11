Colégio Meta anuncia OliMeta 2025 com sorteio de bolsas de até 100% para novos e antigos alunos

O Colégio Meta confirmou a realização da OliMeta 2025, tradicional olimpíada escolar que reúne alunos em atividades esportivas e culturais. Este ano, a competição contará com uma novidade: o sorteio de seis bolsas de estudo para 2026.

Ao todo, serão três bolsas destinadas a alunos já matriculados e três voltadas a novos estudantes. Os descontos variam entre 100%, 50% e 30% sobre o valor da matrícula e mensalidades do próximo ano.

Para concorrer, é necessário realizar inscrição, doar 1kg de alimento não perecível na secretaria da instituição e retirar a carteirinha de corredor. O sorteio será exclusivo para os participantes que completarem a corrida, etapa simbólica do evento.

Segundo a direção do colégio, a iniciativa reforça a proposta de incentivar a prática esportiva, fortalecer o espírito de comunidade e ampliar o acesso à educação de qualidade.

A edição deste ano integra a programação de aniversário de 47 anos do Colégio Meta, que mantém o lema: “Onde a História começa, e a Tradição continua”.