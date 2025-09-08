Coletivo atualiza estado de saúde de Greta e Ávila após ataque a barco

Em uma postagem nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (8/9), o coletivo Juntos afirmou que os ativistas Greta Thunberg e Thiago Ávila não se feriram durante o ataque de drones sofrido pela frota da Global Sumud Flotilla (GSF).

De acordo com um comunicado publicado pelo coletivo, os ativistas estavam na frota que foi atacada enquanto passava pela Tunísia, em direção a Gaza. Um dos barcos foi atingido, provocando um princípio de incêndio. Ainda não há confirmação se Greta e Ávila estavam na embarcação danificada ou em outra da frota. A autoria do ataque ainda é desconhecida.

O vídeo abaixo mostra o barco atacado em alto mar. O narrador comenta: “Acabaram de explodir um dos nossos barcos aqui. Eu estava aqui dormindo e acabei de ver uma explosão aqui nos barcos”.

Veja:

O barco em questão partiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto rumo a Gaza. O objetivo era criar um corredor de ajuda humanitária para a Palestina. Ao todo, 80 barcos, de 44 países, compõem a nova tentativa de levar ajuda para a região atacada.