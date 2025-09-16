Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido em Rio Branco

Um acidente registrado na noite desta segunda-feira (15) deixou ferido Marcelino Pinheiro da Silva, de 26 anos, no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Carneiro Leão, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Marcelino conduzia uma motocicleta Yamaha YS 150 Fazer, de cor branca e placa QLV-2733, no sentido bairro-centro. No momento em que seguia pela via preferencial, um HB20 branco, placa NXT-4I77, conduzido por Josué, entrou repentinamente na Rua Rio de Janeiro, provocando a colisão lateral.
Com o impacto, o motociclista perdeu a consciência e sofreu escoriações, além de dores no quadril e na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele foi considerado estável.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou a perícia. Durante a verificação, foi constatado que o motorista do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O teste do bafômetro foi aplicado e apresentou resultado negativo.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, a motocicleta foi removida por guincho.