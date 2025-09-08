Colisão entre motos deixa professor ferido e moradores chocados em Sena Madureira

Duas motocicletas se chocaram e os moradores ficaram feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (8) na cidade de Sena Madureira, precisamente na estrada juruá. Duas motocicletas se chocaram e os moradores ficaram feridos.

Caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Uma das vítimas é o professor José Augusto que trabalha na secretaria municipal de educação. Em um vídeo gravado no local, ele aparece sangrando e sendo amparado pelo seu pai Luiz Dourado. A outra vítima ainda não foi identificada.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes, onde estão recebendo atendimento médico. As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas.

https://www.instagram.com/reel/DOW2IWoEtq6/?igsh=bzk2OXk0djVkMWV3

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.