Colisão entre motos deixa professor ferido e moradores chocados em Sena Madureira

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (8) na cidade de Sena Madureira, precisamente na estrada juruá. Duas motocicletas se chocaram e os moradores ficaram feridos.

Uma das vítimas é o professor José Augusto que trabalha na secretaria municipal de educação. Em um vídeo gravado no local, ele aparece sangrando e sendo amparado pelo seu pai Luiz Dourado. A outra vítima ainda não foi identificada.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes, onde estão recebendo atendimento médico. As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas.

https://www.instagram.com/reel/DOW2IWoEtq6/?igsh=bzk2OXk0djVkMWV3