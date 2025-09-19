Colono morre eletrocutado ao tentar consertar bomba d’água na zona rural de Rio Branco

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima saiu para consertar a bomba d’água que havia parado de funcionar

O colono Manoel Ribeiro de Melo, de 70 anos, morreu eletrocutado na manhã desta sexta-feira (19), em sua propriedade localizada na comunidade Catuaba, no Ramal da Usina, região do bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

Colono morre eletrocutado ao tentar consertar bomba d’água na zona rural de Rio Branco. Foto: Reprodução

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima saiu para consertar a bomba d’água que havia parado de funcionar. Durante o reparo na fiação, em área de mata, Manoel não desligou o disjuntor e acabou recebendo uma forte descarga elétrica.

A esposa do colono, ao notar a demora, foi até o local e o encontrou caído, ainda em contato com a corrente elétrica. Desesperada, pediu socorro a vizinhos. Um morador conseguiu atravessar um rio que separa as propriedades e, com um alicate, cortou o fio para interromper a energia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos confirmaram o óbito no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia criminal, que realizou os procedimentos de praxe. O corpo de Manoel foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

