Colono morre eletrocutado ao tentar consertar bomba d’água na zona rural de Rio Branco

O colono Manoel Ribeiro de Melo, de 70 anos, morreu eletrocutado na manhã desta sexta-feira (19), em sua propriedade localizada na comunidade Catuaba, no Ramal da Usina, região do bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima saiu para consertar a bomba d’água que havia parado de funcionar. Durante o reparo na fiação, em área de mata, Manoel não desligou o disjuntor e acabou recebendo uma forte descarga elétrica.

A esposa do colono, ao notar a demora, foi até o local e o encontrou caído, ainda em contato com a corrente elétrica. Desesperada, pediu socorro a vizinhos. Um morador conseguiu atravessar um rio que separa as propriedades e, com um alicate, cortou o fio para interromper a energia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos confirmaram o óbito no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia criminal, que realizou os procedimentos de praxe. O corpo de Manoel foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.