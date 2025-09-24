Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Estetic Face em evidência: Dra. Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável

No último dia 20, o elegante Hotel Pakaas, em Guajará-Mirim (RO), recebeu a noite de gala do Prêmio Mulher Notável, promovido pelo jornalista Tergon e pela Revista Evidência. O evento homenageou mulheres de destaque no Acre, Rondônia e Bolívia, reconhecendo suas trajetórias inspiradoras.

Entre as premiadas, esteve a médica Dra. Sandra Aguiar, referência em harmonização orofacial. Além de seu notável trabalho como especialista, ela se destaca como empresária à frente da Estetic Face, clínica que oferece procedimentos seguros e resultados de excelência em Rio Branco e Curitiba.

15 ANOS

Na sexta-feira, 20, os papais Carolina Weber Freitas e Marcos Martins receberam familiares e amigos em sua maison, em Cruzeiro do Sul, para celebrar os 15 anos da filha Yasmin Freitas Marina. A comemoração, em clima intimista, foi antecedida por um belíssimo ensaio fotográfico, que marcou a chegada dessa data tão especial. A coluna registra com carinho e deseja muitas felicidades à debutante!

Mulheres em Cena

Na próxima terça-feira, dia 30, a Usina de Artes João Donato será palco do evento “Mulheres em Cena”, em alusão ao Agosto Lilás.

Toda a renda arrecadada será destinada à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, fortalecendo uma causa de grande relevância social.

A noite promete ser marcada por música, cultura e solidariedade, reunindo grandes talentos locais:

Abigail Sunamita, Alcineia Galdino, Eliane Voz, Elis Craveiro, Geovana Maria, Jonnyka Lima

Larissa Freires, Maria Santana, Paula Amanda, Sandra Bu, Yvana Pacífico.

Ingressos disponíveis pelo número: (68) 99981-5865.

Um espetáculo imperdível em prol das mulheres vítimas de violência.

Rainha das Sobrancelhas em busca de excelência

A acreana Halyne Lessa, conhecida como a Rainha das Sobrancelhas, esteve em São Paulo no último fim de semana participando de um seminário de especialização em remoção a laser, fotobiomodulação e remoção de delineado.

Com dedicação e profissionalismo, Halyne destacou a importância de estudar os diferentes tipos de pele e compreender como o pigmento se comporta em cada uma delas, garantindo segurança, naturalidade e resultados de excelência.

“Ser especialista não é apenas executar a técnica, mas entender profundamente cada detalhe do processo”, destacou.

Sempre em busca de atualização, Halyne compartilhou que cada aprendizado foi uma oportunidade de crescimento, trazendo para o Acre o que há de mais moderno, inovador e seguro no universo da despigmentação a laser e reparo tecidual.

Mais conhecimento, mais técnica e mais resultados naturais e transformadores para suas clientes!

DIA ESPECIAL DE LASER LAVIEEN

No dia 5 de outubro, acontece o dia especial Lavieen na Clinica da Dra. Ana Carolina Almeida um dia exclusivo para tratamentos com o inovador Laser Lavieen, tecnologia que promove rejuvenescimento, uniformização da pele, melhora de manchas, cicatrizes e muito mais.

Vagas limitadas – agende já sua avaliação! Clínica Corpus – Rio Branco/AC (68)999271511 Invista em você. Sua pele merece este cuidado!

Kaleb Madeira e Materiais de Construção

No Kaleb você encontra todos os dias os melhores preços da cidade! Então, pensou em construir ou reformar? Já sabe o nome: Kaleb Materiais de Construção.

O endereço é super fácil: Estrada da Sobral, na rotatória.

Orçamentos e informações: 68 99999-1513.

Qualidade, preço justo e tudo o que você precisa para sua obra em um só lugar!

