Coluna do Moisés Alencastro: ABDI e governo estadual discutem criação de Parque Tecnológico no Acre

Memorial Dom Moacyr

Rio Branco celebrará o legado de Dom Moacyr Grechi com a criação de um memorial em sua homenagem. A decisão foi formalizada na sexta-feira (5) pelo grupo “Amigos de Dom Moacyr”, durante reunião realizada na fazenda do professor Itamar Zanin.

Na última terça-feira (9), o primeiro passo foi dado, o grupo, representado por Evaristo de Lucas e este colunista, reuniu com o presidente da FEM, Minoro Minoro, para solicitar a instalação permanente do memorial no Museu dos Povos Acreanos. A proposta foi aceita de imediato e, ainda reafirmou o valor do legado de Dom Moacyr para a história e identidade do Acre.

Por decisão do grupo todo o acervo recuperado até agora será organizado e armazenado provisoriamente no Instituto Imaculada Conceição.

Observatório de Indicadores Educacionais do Acre

Os professores doutores Mark Assen e Sérgio Roberto (UFAC), pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional, Gestão e Financiamento da Educação, estão à frente da criação e implantação do Portal do Observatório de Indicadores Educacionais do Acre.

A plataforma vai mapear e analisar dados educacionais do estado com um objetivo claro: gerar subsídios para políticas públicas mais eficientes e medir o impacto real das ações na educação acreana.

Um observatório como esse muda o jogo: traz transparência, integra setores e apoia a criação de soluções baseadas em evidências, além de fomentar a pesquisa em políticas educacionais.

Parabéns aos professores pela iniciativa visionária! O Acre ganha mais uma ferramenta para crescer com inteligência, equidade e qualidade na educação pública básica

Fórum Nacional de Comunicação Justiça

A secretária de Comunicação Social do Poder Judiciário do Acre, a jornalista Andrea Zilio foi escolhida para assumir a vice-presidência do e Fórum Nacional de Comunicação Justiça (FNCJ), entidade responsável pela realização do Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Conbrascom).

Com sua experiência na área, Andrea Zílio contribuirá diretamente na organização da próxima edição do congresso, que este ano completou 20 anos de história.

O evento será realizado em 2026, em João Pessoa e reunirá jornalistas e assessores de comunicação do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, tribunais de contas e outras instituições para intensos diálogos em palestras, painéis, oficinas de qualificação e o tradicional Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, que reconhece os melhores projetos de comunicação social em diversas categorias.

ABDI e Governo do Acre discutem implantação de Parque Tecnológico em Rio Branco

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) esteve reunida com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre para tratar da viabilidade de implantação do Parque Tecnológico de Rio Branco.

O projeto visa criar um ecossistema de inovação com foco em bioeconomia, tecnologia da informação e digitalização de cadeias produtivas sustentáveis. Também foram discutidas capacitação para captação de recursos e assessoramento técnico para a primeira compra tecnológica do estado.

A diretora da ABDI, Perpétua Almeida, e o secretário Assurbanípal Mesquita reforçaram a importância da parceria, que já viabiliza a construção da primeira indústria de açaí em Feijó.

Um passo importante para impulsionar o desenvolvimento e a inovação no Acre!

Conferencia do PCdoB

O PCdoB de Rio Branco realizou sua Conferência Municipal no sábado (13), no auditório da Fecomércio, com quase 200 militantes. Marcio Batista foi reconduzido por unanimidade à presidência do Comitê Municipal, tendo ao lado Naluy Macedo (UBM-AC) como vice-presidente – consolidando uma direção com 40% de participação feminina.

A atividade integra o ciclo de conferências que mobilizou mais de 1.160 militantes em 16 cidades acreanas. Segundo o deputado Edvaldo Magalhães, presente no evento: “Superamos dois terços do estado com reuniões presenciais e militância ativa”.

A Conferência Estadual ocorrerá em 19 e 20 de setembro, para eleger delegados e deliberar propostas para o 16º Congresso Nacional do PCdoB, em Brasília.

Evinha reúne família e amigos em festa de aniversário glamourosa

A bela advogada Eva Luísa Evangelista, carinhosamente conhecida como Evinha, celebrou seus 29 anos com uma festa, repleta de glamour e afeto no último sábado (06/09), no AFA Jardim. Mesmo morando atualmente em Goiânia, a aniversariante não abriu mão de comemorar ao lado de familiares e amigos próximos em sua terra natal.

Herdeira de uma das famílias mais influentes do Acre, Evinha é neta da desembargadora Eva Evangelista e do advogado Raimundo Menandro, além de filha da procuradora de Justiça Gilcely Evangelista e do empresário Eliesio Souza. A festa contou com presenças ilustres do cenário jurídico e social, que vieram para celebrar a data especial. Evinha recebeu convidados especiais em uma noite animada pelo talentoso Vinicius Rodrigues (Vini e Banda) e Dj Belmont.

Detalhes impecáveis: buffet do AFA Jardim, decoração de Socorro Macowisky, cerimonial de Bruna Amaral e clicks mágicos do fotógrafo Thiago Alves.

Destaque de Integridade

Um brinde à Deputada Socorro Neri! Em recente votação, ela foi a única parlamentar acreana a votar contra a PEC da Blindagem, demonstrando coragem e um firme compromisso com a ética e a transparência. Sua postura, em defesa do interesse público acima de conveniências, é um exemplo raro e nobre de verdadeira representação política. Parabéns, Deputada, por sua inabalável convicção!