Coluna Kelly Kley traz todos os detalhes do 27º Festival de Praia de Boca do Acre; confira

Boca do Acre em festa!

Começou no último dia 30 de agosto e segue até 14 de setembro o 27º Festival de Praia de Boca do Acre, que todos os anos reúne alegria, cultura e música à beira do rio. A programação está imperdível, com grandes artistas levando animação ao público.

No dia 6, a energia contagiante do Trio Furacão e o talento de Kelvy Pablo prometem levantar poeira. Já no dia 7, a voz marcante de David Assayag e a dupla Júnior & Carlinhos garantem um espetáculo inesquecível.

Seguindo a festa, no dia 13, quem sobe ao palco é Alexandre Berlarmino, e para encerrar em grande estilo, no dia 14, o aguardado show de Zé Vaqueiro, um dos nomes mais queridos do Brasil no momento.

O festival é mais do que música: é tradição, encontro de famílias e amigos, e celebração da identidade amazônica.

No Glamour desta semana

A servidora pública Mary Soares desfrutou de merecidas férias no deslumbrante Salar de Uyuni, na Bolívia. Um cenário mágico e inesquecível que encanta pela sua beleza singular.

Viva a Vivi

A sempre alegre e querida Viviani Maia celebrou mais um ano de vida! A data oficial foi no dia 21 de agosto, mas a comemoração aconteceu no último 30 de agosto, em sua maison, com um almoço especial, boa música e convidados que garantiram a animação. Felicidades e parabéns à aniversariante!

Niver Edmirque

A engenheira agrônoma e digital influencer Edmirque celebrou mais um ano de vida na terça-feira, 2 de setembro. A coluna registra a data especial e deseja parabéns a essa querida de coração enorme, sempre gentil e competente.

Baile do Rubi

No último sábado, a Maison Borges foi palco do tradicional Baile do Rubi, um verdadeiro sucesso!

O advogado Carlos Medeiros comandou uma animada roda de amigos, entre eles o colega advogado Neto Barros, acompanhado da esposa Thaís Moura, vice-presidente da OAB/AC; Henrique Lima, primo; Isa Lima, tia; e Veranir Medeiros, mãe.

Também marcou presença Ruth Barros, presidente da CAAAC – Caixa de Assistência dos Advogados do Acre.

Viva a mamãe!

Na terça-feira, dia 2, foi dia de celebrar a minha rainha: minha mãe, Maria de Lourdes. Mãezinha, desejo tudo de melhor na sua vida e que você esteja sempre ao meu lado. Parabéns, te amo!

