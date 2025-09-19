Coluna Márcia Abreu: Sawana Carvalho celebra aniversário em grande estilo em Cartagena; veja os cliques

RECONHECIMENTO

Empresária Cleide Pereira, à frente da VCP Projetos e Assessoria, recebeu mais uma importante distinção nacional. O certificado de reconhecimento concedido pela BB Tecnologia e Serviços, destacando o alto desempenho e a contribuição de sua empresa ao fortalecimento do agronegócio brasileiro, em especial do estado do Acre. Vivas para a dedicação da equipe VCP, que com competência e profissionalismo segue deixando sua marca no setor. Hurrruuuuu!

LITERATURA&AMIZADE

A procuradora do Estado Márcia Regina Pereira viveu momento de pura emoção durante a tarde de autógrafos de sua obra “Federalismo Brasileiro e Mudanças Climáticas”, fruto de sua tese de doutorado. No registro, ladeada pelo casal de amigos, procurador de Justiça Samy Barbosa e sua Carol Duck, que prestigiaram com carinho esse momento marcante. Très chic!

CARTAGENA VIBES

A elegante advogada Sawana Carvalho, celebrou idade nova em clima de puro dolce far niente nos domínios de Cartagena. Ao lado do maridão, o juiz de direito Marcelo Carvalho, brindou à vida entre cenários históricos, flores tropicais e muita sofisticação.

ENCONTRO DE ESTRELAS DA PEDIATRIA

Nos domínios de uma noite festiva, as médicas pediatras de excelência Simone Chaves e Ana Isabel Coelho, protagonizaram um encontro marcado por sorrisos, afeto e muita elegância. Duas referências da medicina acreana que, além de brilharem na profissão, encantam também pela amizade e simpatia.

POOL PARTY

Aniversariante desta sexta, 19, teen Barbara Marquezini, reúne as amigas para uma descontraída e vibrante pool party para celebrar sua nova idade em grande estilo. Vivas, vivas para a aniversariante que sabe como receber bem e tornar cada momento inesquecível!

BRILHO INTERNACIONAL

A acreana Beatriz Martinello, segue conquistando holofotes nas passarelas mundo afora. No clique, a bela modelo durante a semana de moda de Nova York, onde desfilou com a grife Patrícia Bonaldi, mostrando todo o seu charme e profissionalismo. Um orgulho que é puro glamour!