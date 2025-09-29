Com a chegada das chuvas, nível do Rio Iaco aumenta para 75 centímetros, em Sena Madureira

Pela primeira vez nesses últimos meses, o nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, registrou um aumento. Nesta segunda-feira (29) a régua amanheceu medindo 75 centímetros.

No começo de setembro, o índice chegou a marcar somente 38 centímetros, considerado o menor desse ano. O aumento recente se deu por conta das chuvas que começaram a atingir a região.

“Vale destacar que o nível está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. Contudo, melhorou bastante em comparação com meses anteriores”, destacou Carlos Davila, responsável por acompanhar a medição.

No cenário atual, quem mora nas comunidades do rio Iaco ainda enfrenta dificuldades para navegar nos barcos. Por outro lado, o abastecimento de água potável, feito pelo Saneacre, continua ocorrendo de maneira regular.