Com até R$ 6 mil de salário, DF tem 590 vagas nesta terça-feira (9/9)

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
com-ate-r$-6-mil-de-salario,-df-tem-590-vagas-nesta-terca-feira-(9/9)

Nesta terça-feira (9/9), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 590 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, para quem está à procura de um emprego.

O posto com a remuneração mais alta é o de mestre de obras, em São Sebastião, que conta com uma vaga aberta. Os candidatos precisam ter experiência prévia na função, mas não há exigência de escolaridade mínima.

Enquanto isso, o cargo com mais oportunidades disponíveis é o de repositor de mercadorias, sem local de trabalho fixo. São 30 oportunidades para pessoas com ensino médio completo. Não é preciso ter experiência na área.

Leia também

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Rio Branco registra quase 20 novos casos de Covid-19 em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost