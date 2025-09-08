Com até R$ 6 mil de salário, DF tem 590 vagas nesta terça-feira (9/9)

Nesta terça-feira (9/9), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 590 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, para quem está à procura de um emprego.

O posto com a remuneração mais alta é o de mestre de obras, em São Sebastião, que conta com uma vaga aberta. Os candidatos precisam ter experiência prévia na função, mas não há exigência de escolaridade mínima.

Enquanto isso, o cargo com mais oportunidades disponíveis é o de repositor de mercadorias, sem local de trabalho fixo. São 30 oportunidades para pessoas com ensino médio completo. Não é preciso ter experiência na área.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].