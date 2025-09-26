Com barriga falsa, Thiago Nigro tenta sentir na pele a gestação de Maíra Cardi

Thiago Nigro utilizou uma estratégia diferente para se colocar no lugar da esposa, Maíra Cardi, que está à espera da primeira filha do casal. O empresário, conhecido como Primo Rico, passou esta quinta-feira (25/9), com uma barriga falsa, a fim de simular uma gravidez. De acordo com ele, a ideia era saber como a companheira se sente.

Em suas redes sociais, o coach financeiro explicou: “Hoje vou ter um dia de ‘grávido’ para saber como minha esposa se sente. É uma forma de mostrar empatia e apoio durante esse momento tão especial e desafiador”. Na imagem, ele aparece com uma melancia presa no corpo. Ele improvisou a estrutura para experenciar o tamanho do abdômen durante a reta final da gestação com com fita adesiva.

A influenciadora, que está na reta final da gravidez, aprovou o gesto: “Saber que ele está tentando entender o que estou passando é muito importante para mim”. Nas últimas semanas, Maira compartilhou relatos de algumas das preocupações relacionadas à gestação que tem enfrentado.

Dentre as preocupações, ela destacou a falta de sono e medo de depressão pós-parto: “Estou com muita falta de ar e não consigo dormir há uns 30 dias. Estou chorando pela privação de sono. Morro de medo de ter depressão pós-parto de novo”, disse. Ela e Thiago Nigro vão ter uma menina, que irá se chamar Eloáh.

A coach fitness também é mãe de é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e de Sophia Cardi Aguiar, de 6 anos, do antigo casamento com o ator Arthur Aguiar.