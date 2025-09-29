Com derrota para o Ceará, São Paulo atinge marca negativa; confira

No encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi derrotado para o Ceará por 1 x 0 na noite desta segunda-feira (29/9). O Tricolor Paulista não vence há quatro partidas e, além disso, não balançou as redes nos confrontos em questão.
Diante do Ceará, o São Paulo amargou a quarta derrota consecutiva na temporada, considerando partidas do Brasileirão e da Copa Libertadores. Em meio a esta seca de vitórias, o Tricolor foi eliminado da competição internacional para a LDU.
São Paulo 0x1 Ceará
Pedro Henrique
Brasileirão Série A | 25ª rodada
Sequência negativa do São Paulo:
- LDU 2 x 0 São Paulo – Libertadores
- Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro
- São Paulo 0 x 1 LDU – Libertadores
- São Paulo 0 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro
Agora, o São Paulo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira (2/10). A equipe viaja até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, no Estádio Castelão. A bola rola às 19h30.