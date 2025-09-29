29/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Com derrota para o Ceará, São Paulo atinge marca negativa; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-derrota-para-o-ceara,-sao-paulo-atinge-marca-negativa;-confira

No encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi derrotado para o Ceará por 1 x 0 na noite desta segunda-feira (29/9). O Tricolor Paulista não vence há quatro partidas e, além disso, não balançou as redes nos confrontos em questão.

Leia também

Diante do Ceará, o São Paulo amargou a quarta derrota consecutiva na temporada, considerando partidas do Brasileirão e da Copa Libertadores. Em meio a esta seca de vitórias, o Tricolor foi eliminado da competição internacional para a LDU.

 

São Paulo 0x1 Ceará

⚽ Pedro Henrique

🏆 Brasileirão Série A | 25ª rodada

pic.twitter.com/k4EioEtWtf

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 30, 2025

Sequência negativa do São Paulo:

  • LDU 2 x 0 São Paulo – Libertadores
  • Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro
  • São Paulo 0 x 1 LDU – Libertadores
  • São Paulo 0 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro

Agora, o São Paulo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira (2/10). A equipe viaja até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, no Estádio Castelão. A bola rola às 19h30.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost