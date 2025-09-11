11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Com dois de Kaio Jorge, Cruzeiro bate Galo e segue na Copa do Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
com-dois-de-kaio-jorge,-cruzeiro-bate-galo-e-segue-na-copa-do-brasil

Na noite desta quinta-feira (11/9), o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 x 0, no Mineirão, e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Com dois gols de Kaio Jorge, a Raposa avançou para a próxima fase da competição. O seu adversário será o Corinthians, que eliminou o Athletico-PR.

Com o resultado, o Cruzeiro elimina o Atlético-MG com um agregado final de 4 x 0. Além disso, o Cabuloso vai a uma semifinal de Copa do Brasil pela primeira vez desde 2019.

3 imagensKaio Jorge marcou os gols da vitória do Cruzeiro contra o Atlético-MGO Atlético-MG está eliminado da Copa do BrasilFechar modal.1 de 3

O Cruzeiro está classificado para a semifinal da Copa do Brasil

Gustavo Aleixo/Cruzeiro2 de 3

Kaio Jorge marcou os gols da vitória do Cruzeiro contra o Atlético-MG

Gustavo Aleixo/Cruzeiro3 de 3

O Atlético-MG está eliminado da Copa do Brasil

Pedro Souza / Atlético

Leia também

Com apenas cinco minutos de jogo, em cobrança de falta do lado direito, William cruzou em direção a área, Fabrício Bruno cabeceou para o meio, Christian parou em defesa de Everson e, no rebote, Kaio Jorge concluiu para marcar o primeiro gol da partida.

Veja o gol:

Cruzeiro 1×0 Atlético-MG

⚽ Kaio Jorge

🏆 Copa do Brasil | quartas (ida: 2×0)

pic.twitter.com/KAj0yrFZ31

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 11, 2025

Após o gol, a partida ficou disputada e muito brigada, tanto na bola, quanto em faltas, ao todo foram 15 durante toda a primeira etapa. Mesmo com oportunidades para os dois lados, o primeiro tempo não teve mais gols e terminou com o placar de 1 x 0, mas isso mudou.

Com apenas três do segundo tempo, William aproveitou rebote de escanteio, chutou para dentro da área, Kaio Jorge desviou e ampliou para o Cruzeiro. Já nos minutos finais da partida, Guilherme Arana agrediu Matheus Henrique com empurrão e tomou cartão vermelho direto.

As equipes ainda tiveram outras chances para estufar as redes, porém isso não aconteceu e a Raposa garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil.

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira (15/9), às 2oh, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG joga no domingo (14/9), às 16h, contra o Santos, na Arena MRV.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost