Com ensino de qualidade, Colégio Ideal é referência em aprovações

Ser aprovado na faculdade e no curso dos sonhos é o desejo da maioria dos estudantes do ensino médio. Para alcançar essa meta, contar com uma preparação reconhecida em aprovações é fundamental. Nesse cenário, o Colégio Ideal se destaca como referência no Distrito Federal, unindo qualidade, tradição, resultados expressivos e custo benefício.

Desde que o projeto saiu do papel, em 2001, ainda como um cursinho pré-vestibular em Taguatinga, o Ideal já coleciona mais de 6 mil aprovações em grandes universidades do país, principalmente na Universidade de Brasília (UnB).

Só no último ano, foram 428 estudantes aprovados – um resultado que reforça o compromisso da instituição em preparar seus alunos com excelência para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O número expressivo é fruto de um trabalho pedagógico que vai além da preparação para provas. A instituição promove o desenvolvimento integral, estimula o pensamento crítico e proporciona uma formação completa, garantindo o melhor custo-benefício entre as maiores redes de ensino do DF.

“A cada aprovação, celebramos o compromisso com a excelência. Nosso objetivo é que cada estudante esteja pronto para construir um futuro de sucesso e realizações.” Amanda Mussauer, diretora pedagógica do Colégio Ideal

Preparação estratégica

Com objetivo de manter a tradição de aprovações em vestibulares, o Colégio Ideal conta com projetos que fortalecem ainda mais a preparação dos estudantes. O Ideal Pré (Pas e Enem) oferece aos alunos um ensino com conteúdo aprofundado e rotina de alto rendimento.

A importância dos preparatórios é destacada por ex-alunos que conquistaram a tão sonhada aprovação.

“Devo 100% da minha aprovação ao colégio, porque me preparou de verdade para a prova. O nervosismo era o último dos meus problemas e eu me sentia realmente capaz de realizá-la. Participei do Ideal Pré, que é um cursinho no contraturno duas ou três vezes por semana, e fiz isso durante todo o ensino médio. Durante o meu terceiro ano, fiz muitos simulados no estilo PAS e, com o resultado, conseguia ter uma ideia da nota e de quais cursos eram alcançáveis”, conta Manuela Magalhães, aprovada em relações internacionais na UnB.

Outro ponto forte é o programa Monitoria Ideal, que personaliza o ensino com reforço pontual, esclarecimento de dúvidas e organização da rotina de estudos, enquanto o Suplemento de Estudos promove disciplina, autonomia e aproveitamento máximo das tarefas escolares.

“O Ideal tem uma metodologia em que os alunos fazem provas em quase todos os fins de semana. Algumas, no estilo PAS ou ENEM, e outras bem parecidas com o vestibular tradicional da UnB. Foi uma experiência muito boa para mim, porque, quando eu fiz os vestibulares, já estava bem acostumada com o método, e isso diminuiu muito o meu nervosismo. Tínhamos tempo disponível para questionar os professores e aprendermos com os nossos erros”, conta Ana Luiza, ex-aluna aprovada em engenharia de software na UnB.

Rede Ideal

Atualmente, o Colégio Ideal conta com sete unidades no Distrito Federal: Asa Norte, Asa Sul, Jardim Botânico, duas em Águas Claras, e duas em Taguatinga.

A instituição, que tem atuação do Infantil ao Ensino Médio, além do período integral, ampliou sua proposta pedagógica com a implementação do Ensino Bilíngue. Com isso, o inglês se tornou uma linguagem viva, usada em projetos, em jogos, em experiências e na rotina escolar.

Colégio Ideal

Com atuação da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Ideal tem como missão formar cidadãos conscientes, confiantes e preparados, capazes de transformar sua própria realidade. Com isso, consolida-se como uma escola que alia tradição, qualidade e resultados, buscando excelência em todas as fases da vida.