Com escalada em tensão geopolítica, petróleo sobe pelo 3º dia seguido

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (10/9), em meio ao aumento nas tensões geopolíticas internacionais, o que levou operadores a incorporarem maior prêmio de risco aos preços da commodity.

O que aconteceu

No fechamento do mercado, o contrato futuro petróleo do tipo Brent (referência para o mercado internacional) com vencimento em novembro avançou 1,65%, com o barril negociado a US$ 67,49 na Intercontinental Exchange (ICE).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI (referência para o mercado norte-americano) com vencimento em outubro subiu 1,66%, cotado a US$ 63,67 por barril.

Tensão internacional

Nesta quarta-feira, investidores repercutiram o ataque de Israel ao Catar, na véspera, que agravou a tensão na Faixa de Gaza e reduziu as perspectivas de um cessar-fogo no conflito entre israelenses e o Hamas.

O Catar apresentou uma denúncia à Organização das Nações Unidas (ONU) e acusou o governo israelense de ter praticado um “ataque covarde”, atingindo prédios residenciais em Doha.

Os investidores também monitoraram o noticiário envolvendo a escalada nas tensões entre Rússia e Ucrânia, em meio a uma guerra que já dura mais de três anos.

Novos ataques aéreos russos, nesta quarta, deixaram pelo menos 20 mortos na Ucrânia. As forças da Rússia invadiram o espaço aéreo da Polônia, o que suscitou preocupações acerca de um possível ataque mais abrangente.

Os principais índices das bolsas de valores da Europa fecharam no vermelho.

O petróleo perdeu fôlego durante o dia, especialmente depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos reportou um aumento no nível de estoques da commodity no país na última semana.