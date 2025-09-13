Com gol de Matheuzinho, Corinthians vence o Fluminense no Maracanã

Na noite deste sábado (13/9), Fluminense e Corinthians se enfrentaram pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O clube visitante se deu melhor e venceu por 1 x 0, com gol marcado por Matheuzinho aos 27 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Corinthians subiu para 9ª colocação, com 29 pontos conquistados. Já o Fluminense caiu uma posição, figurando agora na 10ª colocação, com 28, um a menos que o Alvinegro de São Paulo.

Matheuzinho comemorando gol do Corinthians contra o Fluminense

Fluminense x Corinthians – Série A do Brasileirão

Fluminense x Corinthians – Série A do Brasileirão

Fluminense x Corinthians – Série A do Brasileirão

O duelo entre Fluminense x Corinthians começou bastante estudado, com poucas finalizações para ambas as equipes. Com o passar do tempo, o Tricolor foi criando algumas chances e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer duas defesas. Porém, o jogo foi para o intervalo sem gols.

O segundo tempo começou igual à etapa inicial: poucas chances claras de gol. Porém, na primeira oportunidade do Corinthians, o time visitante abriu o placar. Aos 27 minutos, Matheuzinho cruzou na área e a bola foi diretamente na meta de Fábio: 1 x 0 para o Timão.

O Fluminense ensaiou uma pressão, mas não conseguiu passar por Hugo Souza e o duelo terminou com a derrota dos donos da casa.

Próximos jogos

O Fluminense volta a entrar em campo na terça-feira (16/9), às 21h30 (de Brasília). A equipe viaja até a Argentina para enfrentar o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Corinthians vai ter uma semana de preparação. O Alvinegro joga no próximo domingo (21/9), às 17h30, contra o Sport. A partida é válida pela Série A do Brasileirão.