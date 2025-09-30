30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Com hat-trick, Mbappé se torna o sexto maior goleador da Champions

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-hat-trick,-mbappe-se-torna-o-sexto-maior-goleador-da-champions

Kylian Mbappé colocou mais uma vez o seu nome na história, desta vez na da Champions League. Nesta terça-feira (30/9), o Real Madrid venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 5 x 0 e o francês marcou três vezes. Com o hat-trick, o atacante chegou ao seu gol de número 60 e igualou Van Nistelrooy como o sexto maior artilheiro da competição.

Após ultrapassar Thomas Müller e Shevchenko, Mbappé agora só está atrás de apenas cinco jogadores na lista de maiores goleadores do campeonato, são eles: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema e Raúl González.

3 imagensNesta terça-feira (30/9), o Real Madrid venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 5 x 0 Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Champions LeagueFechar modal.1 de 3

Com o hat-trick, Mbappé chegou ao seu gol de número 60 e igualou Van Nistelrooy como o sexto maior artilheiro da competição

Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images2 de 3

Nesta terça-feira (30/9), o Real Madrid venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 5 x 0

Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images3 de 3

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Champions League

Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Leia também

Além disso, Mbappé se tornou o terceiro mais rápido a chegar a marca de 60 gols pela competição. O francês precisou de 89 jogos para conquistar este feito. Ele está atrás apenas de Lewandowski, com 85 partidas, e Lionel Messi, com 80.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)

Confira a lista dos maiores goleadores da Champions League:

Cristiano Ronaldo – 141 gols
Lionel Messi – 129 gols
Robert Lewandowski – 105 gols
Karim Benzema – 90 gols
Raúl González – 71 gols
Ruud van Nistelrooy e Kylian Mbappé – 60 gols
Andriy Shevchenko – 59 gols
Thomas Müller – 57 gols
Mohamed Salah – 52 gols
Thierry Henry – 51 gols
Erling Haaland e Filippo Inzaghi – 50 gols

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost