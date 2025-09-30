Com hat-trick, Mbappé se torna o sexto maior goleador da Champions

Kylian Mbappé colocou mais uma vez o seu nome na história, desta vez na da Champions League. Nesta terça-feira (30/9), o Real Madrid venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 5 x 0 e o francês marcou três vezes. Com o hat-trick, o atacante chegou ao seu gol de número 60 e igualou Van Nistelrooy como o sexto maior artilheiro da competição.

Após ultrapassar Thomas Müller e Shevchenko, Mbappé agora só está atrás de apenas cinco jogadores na lista de maiores goleadores do campeonato, são eles: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema e Raúl González.

Além disso, Mbappé se tornou o terceiro mais rápido a chegar a marca de 60 gols pela competição. O francês precisou de 89 jogos para conquistar este feito. Ele está atrás apenas de Lewandowski, com 85 partidas, e Lionel Messi, com 80.

Confira a lista dos maiores goleadores da Champions League:

Cristiano Ronaldo – 141 gols

Lionel Messi – 129 gols

Robert Lewandowski – 105 gols

Karim Benzema – 90 gols

Raúl González – 71 gols

Ruud van Nistelrooy e Kylian Mbappé – 60 gols

Andriy Shevchenko – 59 gols

Thomas Müller – 57 gols

Mohamed Salah – 52 gols

Thierry Henry – 51 gols

Erling Haaland e Filippo Inzaghi – 50 gols