Com hat-trick, Mbappé se torna o sexto maior goleador da Champions

Kylian Mbappé colocou mais uma vez o seu nome na história, desta vez na da Champions League. Nesta terça-feira (30/9), o Real Madrid venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 5 x 0 e o francês marcou três vezes. Com o hat-trick, o atacante chegou ao seu gol de número 60 e igualou Van Nistelrooy como o sexto maior artilheiro da competição.
Após ultrapassar Thomas Müller e Shevchenko, Mbappé agora só está atrás de apenas cinco jogadores na lista de maiores goleadores do campeonato, são eles: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema e Raúl González.
Com o hat-trick, Mbappé chegou ao seu gol de número 60 e igualou Van Nistelrooy como o sexto maior artilheiro da competição
Nesta terça-feira (30/9), o Real Madrid venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 5 x 0
Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Champions League
Além disso, Mbappé se tornou o terceiro mais rápido a chegar a marca de 60 gols pela competição. O francês precisou de 89 jogos para conquistar este feito. Ele está atrás apenas de Lewandowski, com 85 partidas, e Lionel Messi, com 80.
Confira a lista dos maiores goleadores da Champions League:
Cristiano Ronaldo – 141 gols
Lionel Messi – 129 gols
Robert Lewandowski – 105 gols
Karim Benzema – 90 gols
Raúl González – 71 gols
Ruud van Nistelrooy e Kylian Mbappé – 60 gols
Andriy Shevchenko – 59 gols
Thomas Müller – 57 gols
Mohamed Salah – 52 gols
Thierry Henry – 51 gols
Erling Haaland e Filippo Inzaghi – 50 gols