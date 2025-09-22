Com João Fonseca de fora na rodada final, Time Mundo vence a Laver Cup

Mesmo com a ausência de João Fonseca, o Time Mundo se sagrou campeão da Laver Cup de Tênis, nesse domingo (21/9), em San Francisco, nos Estados Unidos. Liderada por Andre Agassi, a equipe conquistou 15 pontos, contra apenas nove do Time Europa.

A última rodada do torneio começou com a partida de duplas entre Alcaraz/Ruud x Michelsen/Opelka. O Time Europa saiu com a vitória por 2 sets a 0 (parciais de 7/6(7/4) e 6/1). No duelo seguinte, entre Mensik e de Minaur, melhor para o australiano. O Time Mundo venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).

Na sequência, Carlos Alcaraz, líder do Time Europa, venceu o argentino Francisco Cerundolo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/1) para levar a devisão ao jogo 4 e manter as chances de título da equipe.

Pelo duelo decisivo, Alexander Zverev e Taylor Fritz se encontraram. O placar de 12 a 9 para o Time Mundo obrigava o Time Europa a vencer para forçar um set extra de duplas e tentar conquistas a taça do torneio. No entanto, o americano não deu chances ao alemão e venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/6[4]) para carimbar o título.

Ausência de João Fonseca

Apesar de vencer seu compromisso, o tenista brasileiro João Fonseca não disputou a rodada final da Laver Cup, nesse domingo (21/9). A informação veio após a organização do evento revelar a escalação dos jogadores.

Fonseca compôs o Time Mundo. Em sua estreia, o tenista brasileiro derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0. O triunfo foi o primeiro da equipe na competição.