Com Jorginho, Flamengo divulga relacionados para a Libertadores; veja os destaques

O Flamengo divulgou nesta terça-feira (23.set.2025) a lista de jogadores que viajam a La Plata para enfrentar o Estudiantes, na quinta (25/9), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A principal novidade é o retorno de Jorginho, recuperado de edema na coxa esquerda, após quatro partidas fora. O volante ainda será reavaliado na Argentina antes da decisão. ge+1
Outras atualizações do elenco: Juninho volta aos relacionados e substitui Michael, que ficou no Rio por dores no tornozelo esquerdo. Erick Pulgar permanece em transição física e está fora. O técnico Filipe Luís valorizou a liderança de Jorginho e disse que a comissão trabalha para tê-lo em campo. LANCE! Esportes+1
O Flamengo venceu a ida por 2 a 1; empate na Argentina garante a vaga rubro-negra. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai aos pênaltis. O duelo acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi. CNN Brasil
Relacionados (clube informou)
Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha, Rossi
Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela, Viña
Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz
Meias: Allan, Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Saúl, Jorginho
Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan. ge+1
