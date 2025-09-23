23/09/2025
Com Jorginho, Flamengo divulga relacionados para a Libertadores; veja os destaques

Volante volta após edema na coxa; Juninho entra, Michael é baixa, e Pulgar segue fora

O Flamengo divulgou nesta terça-feira (23.set.2025) a lista de jogadores que viajam a La Plata para enfrentar o Estudiantes, na quinta (25/9), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A principal novidade é o retorno de Jorginho, recuperado de edema na coxa esquerda, após quatro partidas fora. O volante ainda será reavaliado na Argentina antes da decisão. ge+1

Outras atualizações do elenco: Juninho volta aos relacionados e substitui Michael, que ficou no Rio por dores no tornozelo esquerdo. Erick Pulgar permanece em transição física e está fora. O técnico Filipe Luís valorizou a liderança de Jorginho e disse que a comissão trabalha para tê-lo em campo. LANCE! Esportes+1

Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images

O Flamengo venceu a ida por 2 a 1; empate na Argentina garante a vaga rubro-negra. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai aos pênaltis. O duelo acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi. CNN Brasil

Relacionados (clube informou)

  • Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha, Rossi

  • Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela, Viña

  • Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz

  • Meias: Allan, Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Saúl, Jorginho

  • Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan. ge+1

Fonte: ge.globo; CNN Brasil; LANCE!; Terra. Terra+3ge+3CNN Brasil+3
