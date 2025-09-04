Com medo de tiro, mulher exibe cartaz de “professora” em ação policial

Uma mulher exibiu, da janela do carro em que dirigia, um cartaz escrito “professora, professora” para passar por uma operação das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4/9), na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. As imagens foram registradas por uma equipe do SBT que acompanhava a movimentação.
A Polícia Civil do Rio afirmou, em nota, que o objetivo da ação era capturar um homem conhecido como “Coronel”, acusado de matar por espancamento uma jovem que não quis se relacionar com ele.
“Coronel” é considerado pela polícia como um narcoterrorista. A ele também é atribuído um ataque que deixou um copiloto da Polícia Civil ferido em março deste ano, também na mesma localidade.
O alvo da operação seria um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e a ação foi deflagrada após o setor de inteligência das polícias identificarem que “Coronel” e outros membros do grupo criminoso estariam na região.
Liberação de reféns
Conforme a polícia, durante a realização da operação, os agentes chegaram a um imóvel no qual seis criminosos mantinham um pastor e uma criança como reféns.
Ao entrarem no cativeiro, os policiais libertaram as vítimas e os bandidos foram “neutralizados”.
“Participam da operação a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte), a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI), a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope)”, afirmou a Polícia Civil na nota.