Com problema na garganta, moradora de Sena pede ajuda para fazer tratamento em Rio Branco

A dona de casa Albaniza Leitão da Silva, 56 anos, residente no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, recorreu à imprensa na manhã desta segunda-feira (22) para pedir uma ajuda às pessoas de bom coração. Ele está com um problema na garganta, em razão de tireoide. Já iniciou o tratamento, mas por falta de recursos teve que interromper.

Nesta semana, dona Albaniza precisa retornar a Rio Branco para nova consulta e a realização de exames que custam em torno de 700 reais. “Infelizmente, não tenho condições. Ganho somente do Bolsa família e o meu esposo está desempregado. Sinto dores direto. Vou no hospital, tomo remédio e me mandar para casa. É preciso fazer esse tratamento em Rio Branco. Quem puder me ajudar com qualquer quantia, agradeço de coração”, comentou.

Nesse sentido, quem puder contribuir com qualquer quantia, a chave pix é a seguinte: 68999166904.