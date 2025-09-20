Com pus escorrendo do peito, homem descobre faca presa em seu tórax por 8 anos

Um homem de 44 anos, da Tanzânia, descobriu que carregava uma lâmina de faca em seu peito há oito anos. O objeto foi identificado após ele procurar atendimento médico devido a secreção no peito. Exames revelaram que a lâmina estava entre as costelas, sem atingir órgãos vitais.

O paciente explicou que, em 2017, foi esfaqueado durante uma briga e recebeu apenas o atendimento médico básico. Na ocasião, não foram realizados exames de imagem e ele foi liberado após os primeiros socorros. Desde então, ele não apresentou sintomas relacionados ao ferimento.

Exames de raio-X revelaram que o corpo do paciente havia formado uma cápsula fibrosa ao redor da lâmina, o que isolou o objeto e evitou danos maiores. Após a descoberta, o paciente foi submetido a uma cirurgia para remoção da lâmina e drenagem da secreção.

Segundo especialistas, esse é um caso extremamente raro e a formação de uma cápsula fibrosa ao redor de objetos estranhos no corpo é uma resposta do sistema imunológico. Mesmo assim, médicos e pesquisadores continuam estudando para entender como o corpo pode reagir a situações extremas como essa.

Após receber alta, o paciente segue com acompanhamento médico regular e expressou gratidão pela equipe do hospital. Ele ainda aproveitou a situação para destacar a importância de buscar atendimento médico diante de sintomas incomuns.