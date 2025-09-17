Com quem Belly ficou no final de O Verão Que Mudou Minha Vida

Sucesso nas redes sociais, a série O Verão Que Mudou Minha Vida, do Prime Video, chegou ao fim nesta quarta-feira (17/9) e finalmente os fãs descobriram com quem a protagonista terminou a produção. A trama, inspirada na saga de livros do mesmo nome, narra a história do triângulo amoroso formado pelos irmãos Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno) e a amiga da família Belly (Lola Tung).

Foram três temporadas de espera para enfim saber se a série seguiria os passos dos livros na hora de decidir com quem Belly se casaria. A narrativa da terceira temporada, inclusive, girou em torno do casamento dela e, reviravoltas nos últimos capítulos, fizeram com que as teorias dos fãs aumentassem.

A partir daqui, o Metrópoles explica tudo o que ocorreu no episódio final da série e também revela qual/quais personagens morreram. Ou seja: vem spoiler por aí.

Com quem Belly fica no final?

A revelação de com quem a protagonista ficaria é feita ao longo do último episódio, com Belly pensando muito sobre o futuro.

Tudo começa com a mudança da viagem de Conrad no fim do episódio 10, em que ele desiste de ir para Bruxelas e muda a passagem para Paris para tentar encontrar com Belly. Os dois se reencontram, rapidamente, na cidade francesa, no capítulo final, na véspera do aniversário dela.

Apesar de relutante, Belly passa o dia com Conrad e ela o convida para o jantar de aniversário. O clima de antecipação chega ao fim quando os dois terminam a noite juntos no apartamento da jovem. No entanto, nem tudo são flores.

Mesmo com uma declaração de Conrad, Belly ainda tem medo de se entregar para ele de novo. A série cria um clima de antecipação novamente, colocando a personagem em dúvida sobre seguir em frente — sem nenhum dos irmãos — ou ceder aos sentimentos de vez e ficar com Conrad. É só no final que ela decide de vez ficar com o amado.

Belly (Lola Tung) e Conrad (Christopher Briney) em O Verão que Mudou a Minha Vida — Prime Vídeo

Belly então corre para alcançar Conrad na estação de trem, onde ele tenta pegar um trem para Bruxelas. Os dois se reencontram ainda na estação e Belly se declara dizendo que “o escolheria em todos os universos”. Os dois então retornam para a cada da família, onde tudo começou.

A cena final da série é com os dois caminhando de mãos dadas seguindo para a casa da praia.