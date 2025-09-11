11/09/2025
Com salários de até R$ 5 mil, DF tem 708 vagas de emprego nesta quinta

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 708 vagas de emprego nesta quinta-feira (11/9). Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 5 mil, com oportunidades que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência.

A lista completa de oportunidades está neste link. A vaga com maior salário disponível, de R$ 5 mil, é de gerente geral de vendas no Guará. O candidato ou candidata deve ter ensino superior completo e conhecimento de marketing.

Sem exigência de escolaridade ou experiência, existem vagas de ajudante de abastecedor de máquinas de linha de produção, em Samambaia Norte, e atendente balconista, em Águas Claras. Os salários chegam a R$ 1.615,57, além de benefícios.

As vagas que demandam experiência comprovada incluem funções como soldador, na Zona Industrial do Guará, com remuneração de R$ 2.500, e pedreiro, no Núcleo Bandeirante, com salário de R$ 2.424.

Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis.

Cadastro

Mesmo que as vagas disponíveis no dia não interessem ao candidato, o cadastro permanece no sistema, aumentando as chances de futuras seleções, já que os perfis dos candidatos são cruzados com as demandas das empresas.

As vagas também podem ser consultadas no site Emprega Brasil ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Empregadores interessados em divulgar vagas ou realizar processos seletivos nas agências podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil, pelo e-mail [email protected] ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

