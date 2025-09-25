Com show de “Flaco Roque”, Palmeiras vence River Plate e avança à semi da Libertadores

25/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores! O Verdão saiu atrás no placar, mas acabou vencendo o River Plate (ARG) por 3 a 1, nesta quarta-feira (24/9), no Allianz Parque. A virada comandada por Flaco López e Vitor Roque após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em pleno Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, carimbou a classificação para a próxima fase.

Antes da dupla de ataque alviverde fazer valer a ótima fase, foi a equipe argentina quem assustou. Os comandados de Marcelo Gallardo não se intimidaram com os mais de 40 mil torcedores presentes e iniciaram o duelo com postura ofensiva. E não demorou para dar resultado: aos 8 minutos, Maximiliano Salas abriu o placar. Com 1 x 0, a partida seria decidida nos pênaltis.

Cesar Greco/Palmeiras
É a sexta semifinal de Libertadores do Palmeiras em oito anos.
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque voltou a marcar contra o River Plate.
Cesar Greco/Palmeiras
É a terceira vez que o Palmeiras elimina o River Plate na competição.
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque e Flaco (2) marcaram na vitória que carimbou a classificação.
Cesar Greco/Palmeiras
Gustavo Gómez e Vitor Roque marcaram os gols da vitória do Palmeiras na Argentina.

O River seguiu comandando as ações, e chegou perto de ampliar o placar. Castaño aproveitou o bate rebate com a defesa palmeirense e saiu cara a cara com Weverton. O atacante tentou o drible para finalizar com o gol aberto, mas o goleiro foi mais rápido. Na continuação do lance, Salas arriscou de fora e a bola passou sobre o gol.

O fim do 1ºt foi benéfico para o Palmeiras. Na volta do intervalo, a equipe de Abel Ferreira assumiu o controle do jogo. Aos 5′, Vitor Roque cabeceou, Armani espalmou e o camisa 9 empurrou para o fundo das redes. O gol incendiou a partida e esquentou o clima entre brasileiros e argentinos, que trocaram empurrões e xingamentos ao longo da segunda etapa.

Precisando do resultado, o River se jogou para frente e desprotegeu a defesa. O Alviverde passou a explorar as transições rápidas, principalmente após a expulsão de Molina, aos 42′. Aproveitando os espaços deixado pelo adversário, Facundo Torres foi lançado e sofreu pênalti. Flaco López foi para a cobrança e converteu, já nos acréscimos. Ainda deu tempo para o atacante argentino fazer um golaço de fora da área e aumentar o placar.

É a terceira vez que o Palmeiras elimina o River Plate na Libertadores. Em 1999 e 2020, os argentinos ficaram pelo caminho na semifinal. Nas duas vezes, o título da América ficou com a equipe paulista. Agora, o Verdão aguarda o vencedor de São Paulo e LDU (EQU), que jogam nesta quinta-feira (25/9).

