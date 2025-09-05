Com show de Messi, Argentina despacha a Venezuela e segue líder nas Eliminatórias

Camisa 10 marca dois (um terceiro anulado) e Albiceleste vence por 3 x 0 no Monumental; equipe chega à 12ª vitória e Messi assume a artilharia com 8 gols

Noite mágica em Buenos Aires. Nesta quinta-feira (4/9), a Argentina venceu a Venezuela por 3 x 0 no Estádio Monumental, em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo. Lionel Messi foi o nome da partida: fez dois gols e ainda teve um terceiro anulado por impedimento. Lautaro Martínez completou o placar.

Marcelo Endelli/Getty Images

A Albiceleste construiu o resultado com autoridade. Aos 39 minutos do 1º tempo, Messi abriu o placar ao tocar por cima da marcação e encobrir o goleiro. Na etapa final, aos 35, recebeu de Thiago Almada e finalizou com categoria para ampliar. O craque ainda balançou as redes outra vez, mas o lance foi invalidado pela arbitragem por posição irregular. Lautaro deixou o dele e sepultou as chances venezuelanas.

Com o triunfo, a Argentina alcança sua 12ª vitória nas Eliminatórias e mantém a liderança da tabela, agora com 38 pontos. Messi chega a 8 gols, assumindo a artilharia da competição.

📌 Fonte: Conmebol / AFA / estatísticas oficiais da partida / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

