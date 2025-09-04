Com show de Messi, Argentina despacha Venezuela nas Eliminatórias

Escrito por Metrópoles
com-show-de-messi,-argentina-despacha-venezuela-nas-eliminatorias

Noite mágica em Buenos Aires! Nesta quinta-feira (4/9), a Argentina recebeu a Venezuela no Estádio Más Monumental e somou a 12ª vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo. No triunfo da albiceleste por 3 x 0, Lionel Messi deu show.

O pequeno mágico abriu o placar para a Argentina aos 39 minutos da primeira etapa. Messi tocou por cima da marcação e a bola morreu no fundo das redes.

GOOOOOL DE MESSI

Gol con pase de Álvarez en su último juego de eliminatorias con Argentina pic.twitter.com/Tjq8fPsPMR

— Jeff (@JeffFcb14) September 5, 2025

O craque argentino voltou a balançar as redes aos 35 minutos do segundo tempo. Messi recebeu de Almada e não teve dificuldade na hora de finalizar, marcando seu segundo gol no jogo. Messi chegou a fazer o terceiro, porém a arbitragem marcou impedimento.

MESSI GOAL NUMBER 2
pic.twitter.com/d7ipeQ8nkL

— Jacob (@Jacobw10x) September 5, 2025

Com os dois gols marcados, Messi chegou aos 8 tentos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, tornando-se o artilheiro da competição. Lautaro Martínez fechou o placar. Com a vitória, a Argentina continua na liderança na tabela, com 38 pontos conquistados.

ContilNet Notícias

