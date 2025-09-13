Com show de Vitor Roque, Palmeiras goleia Internacional pela Série A

O Palmeiras recebeu o Internacional na noite deste sábado (13/9) pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Implacável contra o adversário no Allianz Parque, o Alviverde venceu por 4 x 1, com gols marcados por Vitor Roque (3 vezes) e Lucas Evangelista. Pelo lado Colorado, Carbonero deixou o dele.

Com o resultado, o Palmeiras ultrapassou o Cruzeiro e está na vice-liderança da competição nacional, com 46 pontos conquistados. Já o Internacional está atualmente na 10ª posição, com 27. O Colorado pode ser ultrapassado até o fim da rodada e despencar na tabela.

O jogo

Empurrado por sua torcida, o Palmeiras começou com tudo e abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. Após pressão depois de cobrança de escanteio, Felipe Anderson tocou para Vitor Roque, o camisa número 9 marcou o primeiro da partida.

Aos 23 minutos, os donos da casa ampliaram. Após jogada de Flaco López, Facundo Torres acha Vitor Roque que, cara a cara com Rochet, tocou sem dificuldades para o fundo das redes: 2 x 0. Minutos depois, o Alviverde, que estava impiedoso, marcou mais um.

Após cobrança de escanteio curto, Felipe Anderson finalizou para o gol, e no rebote, Lucas Evangelista empurrou para dentro. No fim do 1º tempo, Vitor Roque fez o 3º dele, o 4º do Palmeiras. Gustavo Gómez sobe alto e ajeita de cabeça para o atacante, que mais uma vez só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

O 2º tempo começou um pouco abaixo após o show na etapa inicial. Com a vantagem no placar, o Palmeiras viu o Internacional diminuir aos 26 minutos. Carbonero recebeu em velocidade, invadiu a área e finalizou bonito para o gol: 4 x 1.

O VAR entrou em ação, porém, depois de 3 minutos de checagem, o gol foi validado. Sem maiores chances claras de gol no Allianz Parque, o placar terminou 4 x 1 para o Palmeiras.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (17/9), pela Copa Libertadores da América. O Alviverde visita o River Plate no Monumental de Nuñez, às 21h30. Já o Internacional só volta a jogar no domingo (21/9), pela Série A do Brasileirão. O Colorado recebe o Grêmio, às 17h30, no Beira-Rio.