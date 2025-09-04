Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp







As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo.

O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.

A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50.

A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:

Araçatuba – 112 vagas.

Araraquara – 678 vagas.

Assis – 309 vagas.

Bauru – 899 vagas.

Botucatu – 478 vagas.

Dracena – 62 vagas.

Franca – 328 vagas.

Guaratinguetá – 243 vagas.

Ilha Solteira – 234 vagas.

Itapeva – 58 vagas.

Jaboticaba – 224 vagas.

Marília – 351 vagas.

Ourinhos – 46 vagas.

Presidente Prudente – 461 vagas.

Registro – 56 vagas.

Rio Claro – 373 vagas.

Rosana – 50 vagas.

São João da Boa Vista – 62 vagas.

São José do Rio Preto – 344 vagas.

São José dos Campos – 96 vagas.

São Paulo – 185 vagas.

São Vicente – 64 vagas.

Sorocaba – 64 vagas.

Tupã – 90 vagas.

Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia