Comediante acreano Rafael Barbosa participa do ‘Histórias de Terapia’, projeto do UNICEF

O comediante acreano Rafael Barbosa foi convidado a compartilhar sua trajetória no projeto “Histórias de Terapia”, uma iniciativa da UNICEF que visa dar voz a brasileiros de diferentes regiões, destacando suas experiências e superações.

Em um depoimento compartilhado nas redes sociais, Rafael expressou sua gratidão pela oportunidade: “Galera, e hoje eu participei do Histórias de Terapia, que é um programa tradicional da UNICEF, que conta histórias de brasileiros, né, pelo Brasil todo. E a minha história chegou até eles, entraram em contato comigo, a gente conversou durante um mês inteiro. E eles resolveram vir pra conhecer um pouquinho da minha história.”

O projeto “Histórias de Terapia” busca promover a saúde mental e o bem-estar, oferecendo apoio psicológico e compartilhando relatos que inspiram e sensibilizam o público.

Rafael também mencionou que o material gravado estará disponível em breve nas plataformas digitais, permitindo que mais pessoas conheçam sua história.

Para acompanhar o lançamento do conteúdo e conhecer mais sobre o projeto “Histórias de Terapia”, fique atento às redes sociais da UNICEF e de Rafael Barbosa.