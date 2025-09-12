Comércio acreano tem alta de quase 10% e supera desempenho do país; aponta IBGE

O comércio varejista do Acre vive um momento de expansão. Nos últimos 12 meses, as vendas cresceram 9,3%, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice supera a média nacional, que foi de 8%, e reforça a força do setor no estado.

O levantamento mostra que o ritmo positivo não se restringe ao acumulado anual. Entre julho de 2024 e julho de 2025, o avanço foi de 6,7%. Já no comparativo mensal, de junho para julho deste ano, houve alta de 0,4%. O resultado parcial de janeiro a julho também foi expressivo, com crescimento de 8,3%.

Outro destaque é o chamado varejo ampliado, que engloba setores como veículos, motos, autopeças e materiais de construção, além dos produtos de consumo diário.

Nesse segmento, o Acre novamente ficou acima da média nacional: 7,2% de aumento no período de 12 meses, frente a 5,6% no país. O setor também registrou alta de 0,8% de junho para julho, 6,4% em relação ao mesmo mês do ano passado e 6,6% no acumulado de 2025.