Comida envenenada: avó que chorou em enterro é presa por morte da neta

A avó de Alana dos Santos Cardoso Marques, de 9 anos, foi presa nessa sexta-feira (19/9) após a morte da menina, que teria ingerido bolo e pão de queijo na casa da parente, de 59 anos. O caso aconteceu em São Francisco, no norte de Minas Gerais.

Um laudo pericial apontou a presença de terbufós — substância altamente tóxica usada em pesticidas e agrotóxicos — tanto no alimento consumido quanto no organismo da vítima.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o produto, quando ingerido por humanos, ataca o sistema nervoso central e compromete a comunicação entre os músculos. Os efeitos incluem tremores, convulsões, dificuldade para respirar e cólicas. A intoxicação pode causar sequelas neurológicas graves e até levar à morte.

No dia 23 de julho, Alana passou mal logo após consumir os alimentos. Ela chegou a ser levada a um hospital da região, mas não resistiu e morreu.

Com o óbito, a Polícia Militar foi acionada, e as investigações sobre a causa da morte ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil.

De acordo com relatos dos familiares à polícia, a avó havia preparado um bolo para o café da tarde.

Em seguida, um tio da menina deixou na casa outro bolo e alguns pães de queijo para o lanche. Alana, a avó e a irmã dela consumiram os três alimentos.

Menina de 9 anos morre após comer bolo e pão de queijo na casa da avó

Poucos minutos depois de comer o bolo e o pão de queijo, a criança começou a sentir náuseas, dores abdominais e chegou a expelir um líquido branco pelo nariz.

Um vizinho socorreu a menina e a levou ao hospital. Ela chegou à unidade em parada cardiorrespiratória e não sobreviveu.

Um gato que estava na residência também teve sintomas semelhantes e morreu. Os alimentos foram recolhidos para perícia, e o corpo do animal e da vítima serão submetidos a exame necroscópico.