Comissão da Câmara aprova moção em homenagem ao ativista Charlie Kirk

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (24/9), uma moção em homenagem ao ativista norte-americano Charlie Kirk.

A homenagem foi sugerida pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO). O parlamentar justificou a iniciativa dizendo que o gesto “simboliza não apenas a dor diante da perda de Charlie Kirk, mas também a reafirmação do compromisso da representação política brasileira em defender a vida, a liberdade e a memória de todos aqueles que lutaram contra a tirania e a injustiça”.

Leia também

Apesar de ter sido rejeitada por deputados de esquerda, a moção conseguiu votos suficientes para ser aprovada.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono

Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union

2 de 8

Postagens sobre morte de Charlie Kirk geram demissões nos EUA e Brasil

Andrew Harnik/Getty Images

3 de 8

Ativista político conservador Charlie Kirk

Reprodução / Campanha Donald Trump 4 de 8

Trump vai homenagear ativista assassinado a tiros

Mark Wilson/Getty Images 5 de 8

“Golpe judicial”: Charlie Kirk defendeu sanções dos EUA contra o Brasil

Reprodução/The Charlie Kirk Show 6 de 8

Tyler Robinson, principal suspeito de matar Charlie Kirk

Reprodução/Gabinete do governador de Utah 7 de 8

Charlie Kirk com a esposa e filhos

Instagram/Reprodução 8 de 8

Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar Charlie Kirk

Reprodução/Redes Sociais

Charlie Kirk tinha 31 anos e era considerado aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele morreu em 10 de setembro, após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah. A morte do ativista gerou grande repercussão no mundo e uma série de ações nos EUA.

Trump lamentou a morte: “O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames à sua linda esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!”.