Comissão da Câmara aprova moção em homenagem ao ativista Charlie Kirk

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (24/9), uma moção em homenagem ao ativista norte-americano Charlie Kirk.
A homenagem foi sugerida pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO). O parlamentar justificou a iniciativa dizendo que o gesto “simboliza não apenas a dor diante da perda de Charlie Kirk, mas também a reafirmação do compromisso da representação política brasileira em defender a vida, a liberdade e a memória de todos aqueles que lutaram contra a tirania e a injustiça”.
Leia também
-
Viúva de Charlie Kirk diz que perdoa assassino do marido. Vídeo
-
Trump: morte de Charlie Kirk é “ataque aos ideais conservadores”
-
Funeral de Charlie Kirk acontece neste domingo com a presença de Trump
-
Mais de 100 mil pessoas participam do funeral do ativista Charlie Kirk
Apesar de ter sido rejeitada por deputados de esquerda, a moção conseguiu votos suficientes para ser aprovada.
8 imagensFechar modal.1 de 8
Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono
Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union
2 de 8
Postagens sobre morte de Charlie Kirk geram demissões nos EUA e Brasil
Andrew Harnik/Getty Images
3 de 8
Ativista político conservador Charlie Kirk
Reprodução / Campanha Donald Trump 4 de 8
Trump vai homenagear ativista assassinado a tiros
Mark Wilson/Getty Images5 de 8
“Golpe judicial”: Charlie Kirk defendeu sanções dos EUA contra o Brasil
Reprodução/The Charlie Kirk Show6 de 8
Tyler Robinson, principal suspeito de matar Charlie Kirk
Reprodução/Gabinete do governador de Utah7 de 8
Charlie Kirk com a esposa e filhos
Instagram/Reprodução8 de 8
Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar Charlie Kirk
Reprodução/Redes Sociais
Charlie Kirk tinha 31 anos e era considerado aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele morreu em 10 de setembro, após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah. A morte do ativista gerou grande repercussão no mundo e uma série de ações nos EUA.
Trump lamentou a morte: “O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames à sua linda esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!”.