Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou ao lado de dois filhos e de Michelle Bolsonaro o momento em que a Primeira Turma do STF o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.
No momento da sentença, segundo relatos, o ex-presidente estava em casa, onde cumpre prisão domiciliar, juntamente aos filhos Jair Renan e Flávio Bolsonaro, além da ex-primeira-dama.
3 imagensFechar modal.1 de 3
O ex-presidente Jair Bolsonaro
HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto2 de 3
O ex-presidente Jair Bolsonaro
HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto3 de 3
O ex-presidente Jair Bolsonaro
HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto
Logo após o anúncio da pena pelos ministros da Primeira Turma, o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 de Jair Bolsonaro, chegou à residência do pai, no bairro Jardim Botânico, em Brasília.
Leia também
-
Pressão por anistia eleitoral a Bolsonaro já preocupa Centrão
-
Condenado pelo STF, Bolsonaro já pode ser preso?
-
A orientação do PT a seus filiados sobre a condenação de Bolsonaro
-
Onde Lula estava quando STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão
Segundo relatos, Bolsonaro estava muito abalado com a decisão, embora já esperasse. “A ficha caiu. Ele está muito para baixo”, afirmou à coluna um bolsonarista com bom trânsito na família.