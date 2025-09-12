Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou ao lado de dois filhos e de Michelle Bolsonaro o momento em que a Primeira Turma do STF o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.

No momento da sentença, segundo relatos, o ex-presidente estava em casa, onde cumpre prisão domiciliar, juntamente aos filhos Jair Renan e Flávio Bolsonaro, além da ex-primeira-dama.

Logo após o anúncio da pena pelos ministros da Primeira Turma, o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 de Jair Bolsonaro, chegou à residência do pai, no bairro Jardim Botânico, em Brasília.

Segundo relatos, Bolsonaro estava muito abalado com a decisão, embora já esperasse. “A ficha caiu. Ele está muito para baixo”, afirmou à coluna um bolsonarista com bom trânsito na família.