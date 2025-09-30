Como evitar ser vítima de bebida com metanol? Veja orientações

A Polícia Federal começou, nessa segunda-feira (30/9), a investigar a procedência e a rede de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A mobilização, solicitada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi anunciada nesta terça-feira (30/9), após o registro de 17 casos de intoxicação em São Paulo, com cinco mortes confirmadas.

O inquérito vai apurar a participação de facções criminosas na adulteração das bebidas e se há casos fora de São Paulo.

Técnicos dos ministérios da Justiça e da Saúde orientaram sobre a prevenção para evitar a contaminação pela substância, altamente inflamável e tóxica à saúde humana.