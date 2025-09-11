Como ministros do STF alinhados a Bolsonaro viram a fala de Tarcísio

Ministros do STF alinhados a Jair Bolsonaro elogiaram a maior parte do discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante ato na Avenida Paulista, no 7 de Setembro.
Nos bastidores, porém, esses magistrados fizeram ressalvas especialmente ao trecho em que Tarcísio atacou Alexandre de Moraes, ao dizer que “ninguém aguenta mais a tirania” do ministro.
“O discurso dele foi muito bom. Apenas uma expressão fora de prumo”, afirmou à coluna, sob reserva, um dos ministros do Supremo alinhados a Bolsonaro.
A avaliação desses magistrados vai na linha oposta à reação da maioria dos ministros do STF, que criticaram, publicamente ou nos bastidores, o discurso do governador paulista.
Decano da Corte, Gilmar Medes, por exemplo, avaliou à coluna que a fala de Tarcísio era “lamentável”. Depois, foi às redes sociais dizer que não há “ditadura da toga”, como o governador sugeriu.