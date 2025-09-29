Como vai ser o clima em outubro no Acre? Veja a previsão completa para o mês

O Acre deve registrar um mês de outubro com chuvas acima da média histórica em algumas áreas e temperaturas mais elevadas que o habitual, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O cenário reflete o comportamento irregular das precipitações no Brasil durante o período.

No estado, a tendência é de aumento do volume de chuva no oeste do território, especialmente em regiões de fronteira com o Peru e a Colômbia. Essa condição pode favorecer a recarga de rios e mananciais, além de amenizar os efeitos do período seco que atinge o estado nos meses anteriores.

Apesar da expectativa de mais precipitação em parte do Acre, o calor também deve se intensificar. A previsão indica temperaturas até 1,5 °C acima da média, com termômetros variando entre 27 °C e 32 °C. O clima mais quente pode impactar diretamente a umidade relativa do ar e aumentar a sensação de desconforto térmico para a população.

Especialistas reforçam a importância de medidas de prevenção, como hidratação constante, uso de roupas leves e atenção à exposição prolongada ao sol. Também recomendam acompanhar boletins meteorológicos atualizados para evitar imprevistos, principalmente em áreas suscetíveis a chuvas fortes e alagamentos.

A previsão para outubro confirma a tendência nacional de chuvas irregulares e temperaturas elevadas, destacando o Acre como uma das áreas da Amazônia Legal que devem receber precipitação acima do esperado para o período.