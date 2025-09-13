Companhias aéreas: gasto com processos é igual à receita com bagagens

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lançou nesta semana um novo painel interativo que reúne as demonstrações contábeis das companhias aéreas brasileiras. Na avaliação da Anac, a ferramenta amplia a transparência do setor e facilita o acesso às informações financeiras dessas empresas.

O painel traz indicadores contábeis e financeiros, permitindo uma análise da composição dos custos e das receitas das aéreas. No primeiro trimestre de 2025, por exemplo, 31,76% das despesas (cerca de R$ 5,56 bilhões) vieram da compra de combustíveis e lubrificantes.

Além disso, outros 19,14% (R$ 3,35 bilhões) foram destinados a seguros, arrendamento e manutenção de aeronaves. O pagamento de condenações judiciais chegou a 1,87% (cerca de R$ 330 milhões) dos custos totais.

Receitas

Sobre as receitas, o painel mostra que 88,29% (R$ 16,59 bilhões) são provenientes da venda de passagens aéreas e 1,76% (R$ 330 milhões) do pagamento de bagagens despachadas (o mesmo valor das despesas judiciais).

Entre os principais recursos da plataforma, estão:

Resumo: evolução dos principais indicadores do setor e os gráficos percentuais de custos e receitas das empresas aéreas.

Demonstrações Contábeis: consulta à Demonstração do Resultado, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial, com histórico do Plano de Contas Padronizado.

Indicadores: seleção de indicadores contábeis e da aviação, permitindo comparações entre empresas.

Análise Livre: possibilidade de cruzar dados contábeis com margens de lucro e indicadores macroeconômicos.

Os dados utilizados no painel estão disponíveis na página de demonstrações contábeis das empresas de transporte aéreo público da Anac.