Concurso 2.909 da Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões

Escrito por Agência Brasil
concurso-2.909-da-mega-nao-tem-acertador-e-premio-vai-a-r$-33-milhoes

O concurso 2.909 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2), não teve acertadores. O valor estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de R$ 33 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58.

A quina teve 19 apostas vencedoras, que irão receber R$ 81.227,49 cada. Outras 1.815 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.401,61.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.

 

