Concurso Banco do Brasil em 2025? O que já é fato e o que é boato

Circulam nas redes “confirmações” de um novo edital do Banco do Brasil para 2025. Até aqui, não há anúncio oficial de certame. O BB reconhece apenas que estudos internos estão em andamento e que não existe previsão ou cronograma divulgado.

Sem edital anunciado: o Banco do Brasil afirma que ainda não definiu abertura de concurso.

Estudos em curso: a Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas (DIPES) informou que avalia necessidades de pessoal e o formato de um possível certame.

Movimentação interna: houve processo de remoção de empregados — prática comum antes de concursos, para ajustar lotações e mapear vagas.