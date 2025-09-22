Concurso Banco do Brasil em 2025? O que já é fato e o que é boato

Circulam nas redes “confirmações” de um novo edital do Banco do Brasil para 2025. Até aqui, não há anúncio oficial de certame. O BB reconhece apenas que estudos internos estão em andamento e que não existe previsão ou cronograma divulgado.

O que está confirmado

  • Sem edital anunciado: o Banco do Brasil afirma que ainda não definiu abertura de concurso.

  • Estudos em curso: a Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas (DIPES) informou que avalia necessidades de pessoal e o formato de um possível certame.

  • Movimentação interna: houve processo de remoção de empregados — prática comum antes de concursos, para ajustar lotações e mapear vagas.

  • Recomendação do TCU (2024): houve recomendação para um edital voltado a pessoas com deficiência (PcD), o que reforça a pauta de inclusão, mas não substitui um ato formal de autorização do banco.

O que é boato (até agora)

  • Datas, número de vagas e funções “definidas”: publicações que cravam edital para Escriturário (Agente Comercial/Agente de TI) em 2025 não têm lastro oficial.

  • Calendário pronto: não há cronograma público de inscrição, prova ou nomeações.

Por que a expectativa é alta

  • O cadastro de reserva do último concurso foi encerrado recentemente.

  • Em ciclos anteriores, o BB já lançou novo edital poucos meses após o fim de um CR — mas isso não garante repetição do padrão.

Como se preparar sem cair em fake news

  1. Acompanhe fontes oficiais (site do BB, redes do banco e do organizador quando houver).

  2. Estude o perfil da banca do último certame e o conteúdo-base de Escriturário (Português, Matemática/RLM, Atualidades, Informática/TI, Vendas/Atendimento, Conhecimentos Bancários).

  3. Guarde recursos para inscrição e deslocamento e mantenha documentos (escolaridade, PcD, cotas) atualizados.

Resumo

  • Situação: novo edital aguardado
  • Vagas: a definir
  • Cargo: Escriturário
  • Salário: R$ 3,9 mil + benefícios
  • Último edital

